Coronavirus, Porto Cervo: Billionaire chiuso e dipendenti in quarantena (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo i casi di positività accertati su alcuni lavoratori stagionali, chiude il Billionaire. Il locale di Porto Cervo è di proprietà di Flavio Briatore Il Billionaire ha chiuso. Il locale di Porto Cervo, il cui proprietario e Flavio Briatore, in seguito alla positività di sei dipendenti stagionali ha deciso di chiudere. Stando a quanto riferito l’apparato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RaiNews : Porto Cervo al #Billionaire 6 casi di #Coronavirus - TgrRai : Sei #positivi e 50 in auto-isolamento al #Billionaire di Porto Cervo, #Sassari. Lunedì @Briatore aveva chiuso il lo… - Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - Rosyfree74 : RT @lucejoyy: Effetto farfalla: il battito d’ali di un migrante sbarcato a Lampedusa può provare un caso di #coronavirus al #Billionaire di… - Sakurauchi_Hime : RT @BluDiChina: @gianluca_prato @AlessandroBiz11 @NapolitanoIda Non solo la ventenne è una bufala, ma i tre ricoverati di Porto Rotondo sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Porto

Numeri che portano il totale degli infetti dallo scoppio dell’epidemia a 4.723. A livello regionale zero i decessi registrati. DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in ...Quattro contagi in una famiglia ed un’altra donna, che è collegata alla stessa in modo molto indiretto: eccola la mappa dei contagi acclarati di covid – 19, che hanno portato Narni in una situazione c ...