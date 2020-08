Continuano a crescere i contagi, in Italia 947 nuovi casi in un giorno e 9 morti: l’ultimo bollettino (Di venerdì 21 agosto 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati al 21 agosto. Aumentano i ricoveri (+36) e gli attuali positivi (+664) Leggi su corriere

lanuovariviera : Coronavirus, in Italia i contagi continuano a crescere. 947 nuovi casi, 9 morti nelle ultime 24 ore - idealista_it : Continuano a crescere i prezzi delle case in Cina, in aumento anche gli investimenti - GastoneVaccari4 : Coronavirus, bollettino covid di oggi 21 agosto. Marche, i casi continuano a crescere - il Resto del Carlino… - ReggioPress : Virus, nelle Marche i casi continuano a crescere - all_the_joys : @desq__ - ascolto chi dovrebbe crescere mentalmente? io che cerco di dire la mia spiegando che è un genere come un… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuano crescere