Briatore furioso: al Billionaire 6 dipendenti Covid positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Nell'esclusivo locale Il Billionaire di Flavio Briatore, a Porto Cervo, sei dipendenti sono risultati positivi da Covid 19: tutti sono in autoisolamento in attesa di istruzioni adeguate Sono un centinaio i dipendenti del famoso locale della Costa Smeralda frequentato da Vip che saerbbero in quarantena: cuochi, lavapiatti, barman e detti alla sicurezza sono in allarme Il Covid ha "invaso" il Billionaire di Briatore

Flavio Briatore è un fiume in piena. Il noto imprenditore è stato contattato in diretta su Instagram da Nicola Porro per parlare della chiusura delle discoteche decisa solo pochi giorni fa. “Conte è u ...

C’è chi esulta, chi si arrabbia, chi discetta perché ritiene sia stato fatto troppo tardi e chi invece protesta perché non vorrebbe che fosse stato mai deciso. E chi passa ai fatti e ricorre al Tar de ...

