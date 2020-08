Belen Rodriguez, la foto con l’anello fa esplodere il gossip. I fan sicuri: “È proprio il suo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Belen Rodriguez ama sorprendere, far parlare e dividere. Da quando si è lasciata con Stefano De Martino la modella argentina è tornata al centro della cronaca rosa, alimentandola anche in prima persona. Prima ha piazzato frecciatine velate sui social dirette all’ex marito, poi è apparsa su diverse copertine cartacee per i flirt con Gianmaria Antinolfi e Antonino. Nelle scorse ore su Instagram ha pubblicato uno scatto riprendendo la propria mano su cui sono ben visibili gli anelli che le regalò Andrea Iannone a suo tempo Correva l’anno 2017 quando Iannone regalò a Belen un prezioso anello (i due all’epoca stavano assieme). Quello stesso anello che ora la Rodriguez ha ri-indossato. All’epoca il gesto fece rumore in quanto il dono assomigliava a un gioiello che De ... Leggi su caffeinamagazine

