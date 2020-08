Ufficiale: Marconi al Palermo (Di giovedì 20 agosto 2020) “Ivan Marconi è un nuovo calciatore del Palermo. Per il difensore, che arriva a titolo definitivo dal Monza, la società ha disposto un ingaggio biennale”. questo il comunicato apparso sul sito Ufficiale rosanero. Ivan #Marconi è un nuovo calciatore del #Palermo. Per il difensore, che arriva a titolo definitivo dal Monza, la società ha disposto un ingaggio biennale. A Ivan i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in #rosanero. — Palermo F.C. (@Palermofficial) August 20, 2020 Foto: Palermo Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

