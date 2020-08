“Tamponi solo ai lombardi”, Malpensa diventa un caso (Di giovedì 20 agosto 2020) Nell’aeroporto che serve buona parte del Nord Italia si faranno fino a 1.800 test al giorno. L’assessore piemontese alla Sanità: «Continueremo a fare da soli, senza il loro aiuto» Leggi su lastampa

fattoquotidiano : Tamponi in aeroporto, Gallera: “Orio al Serio? Esami senza prenotazione a Seriate”. Ma l’ospedale lo smentisce: “Te… - repubblica : Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” - LaStampa : Anche a Malpensa si effettuano i tamponi, ma non ai piemontesi. - capdkez : SPEGNETE LA TV SE VOLETE ESSERE FELICI (PARLANO SOLO DI AMMALATI TAMPONI COVID VACCINI MINISTRI SCEMI CHE SEMBRANO… - anaissaintjude : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” [di Michele Bocci] https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tamponi solo Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera