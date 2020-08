Scuola, l’altolà dei tecnici del governo: «Banchi distanziati di un metro, tutti con le mascherine» (Di giovedì 20 agosto 2020) È ancora tutto in alto mare. I presidi e i prof sono giorni che battono i pugni sul tavolo, di problemi per la riapertura della Scuola ce ne sono tanti. Anzi troppi. I tecnici del governo frenano e paventano addirittura un rinvio. La devastante coppia Azzolina-Arcuri parla sempre delle stesse cose. Una frittata girata e rigirata, ogni giorno un annuncio, ogni giorno una smentita. La maggior parte delle classi sono piccole, gli spazi non ci sono, però si gira attorno ai Banchi con le rotelle e ai disinfettanti. In sostanza Arcuri parla, la Azzolina gli fa da eco e viceversa. Scuola, le nuove disposizioni dei tecnici I tecnici del governo danno ancora nuovi “ordini”. « Il distanziamento tra i Banchi deve ... Leggi su secoloditalia

