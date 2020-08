Russia, Navalny, oppositore di Putin, in terapia intensiva: sospetto avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexei Navalny, il più acceso oppositore di Vladimir Putin in Russia, è ricoverato in terapia intensiva presso l'Omsk Emergency Hospital. L'ospedale ha confermato che si trova in condizioni gravi ed è in terapia intensiva. A darne la notizia è stata la sua portavoce Kira Yarmysh, che su Twitter ha scritto:"Stamani Navalny stava rientrando a Mosca da Tomsk. Durante il volo si è sentito male. Atterraggio di emergenza a Omsk. Sospettiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mischiato nel tea. È l'unica cosa che ha bevuto da questa mattina. I medici dicono che con i liquidi caldi le sostanze tossiche vengono assorbite più velocemente. Alexei non è ... Leggi su blogo

