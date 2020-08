Rinnovo Inzaghi, difficile trovare l’intesa. Il prolungamento non è scontato (Di giovedì 20 agosto 2020) Rinnovo Inzaghi, difficile trovare l’intesa. Il prolungamento non è scontato, le prossime settimane saranno decisive per il tecnico biancazzurro Simone Inzaghi rimarrà alla Lazio? Nelle ultime ore sembrano esserci nuovi dubbi per il tecnico biancazzurro, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico – si legge sulla rosea – vedrà Lotito nel ritiro di Auronzo, possibile che si vada avanti con il contratto in scadenza. Al momento però tutto è ancora in bilico e un prolungamento, all’inizio scontato, potrebbe non essere la soluzione definitiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

