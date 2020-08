Nube tossica ad Ardea, il sindaco: "Non uscite di casa" (Di giovedì 20 agosto 2020) Questa mattina Ardea e Torvaianica si sono svegliate con un fumo fra il cielo e il mare ben visibile da residenti e villeggianti, la conseguenza dei diversi incendi che hanno interessato il territorio in queste ore, forse ancora la causa del tremendo incendio del deposito di gomme in via di Valle Caia di questa notte ad Ardea. Un'area industriale con la presenza di 8 capannoni , 6 dei quali usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali completamente distrutti dalle fiamme e che hanno determinato una colonna di fumo nero nel territorio. Sta di fatto che ancora in queste si sta respirando aria irrespirabile. Sono ormai troppi gli incendi non solamente di sterpaglie o di rifiuti abbandonati, ma sono strutture ed impianti industriali ad essere interessati dalle fiamme in questi giorni. "Nel triangolo pontino, fra ... Leggi su iltempo

Ultron65 : RT @tempoweb: Rogo di Ardea, c'è ancora la nube tossica. Appello a non uscire di casa - tempoweb : Rogo di Ardea, c'è ancora la nube tossica. Appello a non uscire di casa - AGR_web : Ardea, nube tossica per incendio deposito pneumatici, le disposizioni della Asl In merito all'incendio che ha coinv… - TerrinoniL : Incendio ad Ardea, a fuoco un deposito di pneumatici: allarme nube tossica - infoitinterno : Incendio nella notte ad Ardea: a fuoco un deposito di pneumatici. Allerta nube tossica -