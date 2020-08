Nella prima metà di agosto cresce il traffico aereo (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Enav comunica di aver gestito, nei primi 15 giorni di agosto, oltre 48.000 movimenti, in aumento del 33% rispetto al mese di luglio, per una media giornaliera pari a 3.200 voli contro i 2.400 del mese precedente, a conferma del trend di crescita del traffico aereo in Italia.Nei primi 15 giorni di agosto è stato recuperato circa il 50% del traffico aereo registrato nello stesso periodo del 2019, con un ulteriore aumento rispetto a luglio che si è chiuso con il recupero del 40% del volato dello stesso mese dell’anno scorso.La progressiva ripresa dei voli sullo spazio aereo italiano è in linea con l’aumento registrato a partire da giugno anche nel resto d’Europa.(ITALPRESS). Nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SuperQuarkRai : La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno… - repubblica : Kamala Harris, la 'pioniera' che entra nella storia: prima donna nera in un ticket presidenziale: 'Non esiste vacci… - msgelmini : I sussidi per affrontare la crisi Covid prima o poi finiranno. @forza_italia lo dice da tempo, oggi lo stesso conce… - AerariumL : RT @AerariumL: Notate la data di nascita ????????(da Wikipedia). Dante Alighieri poeta italiano, autore della Divina Commedia (tra il 21 maggi… - flamminiog : RT @marifcinter: Lautaro: 'Abbiamo dimostrato che l'Inter sta crescendo come collettivo e sta ponendo le basi per ottenere grandi cose. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella prima La stella di Michelle Obama brilla nella prima sera della convention dem Formiche.net Il governo vuole autorizzare il mantenimento della corsia automatico

Una volta introdotta – già nella primavera del 2021 ... aggiungendo che ‘’il Regno Unito dovrebbe essere il primo Paese a godere di questi vantaggi, invitando i produttori a sviluppare e testare nuove ...

Pianella, Sindaco: a lavoro senza inciuci

“Ho proposto, pertanto, ad Aramini e Berardinucci, anche in virtù del loro corretto agire in consiglio comunale in questo primo scorcio di mandato, un maggiore coinvolgimento nell’attività gestionale, ...

Una volta introdotta – già nella primavera del 2021 ... aggiungendo che ‘’il Regno Unito dovrebbe essere il primo Paese a godere di questi vantaggi, invitando i produttori a sviluppare e testare nuove ...“Ho proposto, pertanto, ad Aramini e Berardinucci, anche in virtù del loro corretto agire in consiglio comunale in questo primo scorcio di mandato, un maggiore coinvolgimento nell’attività gestionale, ...