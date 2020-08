Justice League: Zack Snyder condivide un teaser del trailer della sua versione (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella notte di sabato verrà diffuso il trailer della nuova versione di Justice League e Zack Snyder ha condiviso online un breve teaser con scene inedite. Zack Snyder ha condiviso online un nuovo teaser del trailer della sua versione di Justice League, in attesa di presentare ufficialmente le prime immagini in occasione dell'evento DC FanDome. Nel filmato si può vedere Superman, interpretato da Henry Cavill, oltre al team di eroi e scene di distruzione e lotta. Il regista Zack Snyder, in precedenza, aveva parlato della sua versione di ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League: Zack Snyder condivide un teaser del trailer della sua versione - Stay_Nerd : Justice League: ecco il primo teaser trailer della Snyder Cut - UniMoviesBlog : Il trailer ufficiale della #SnyderCut di #JusticeLeague sarà diffuso il 22 agosto durante l'atteso #DCFanDome, ma u… - moviestruckers : #JusticeLeague: un assaggio del trailer ufficiale della #SnyderCut - IGNitalia : All'evento #DCFanDome di sabato sarà svelato anche il primo trailer della Snyder Cut di #JusticeLeague: ecco il nuo… -