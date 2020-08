Italiano: “Siamo una squadra che prova sempre a fare la partita per vincere” (Di giovedì 20 agosto 2020) Mancano gli ultimi 90 minuti di gara per Spezia e Frosinone. Chi vince va in Serie A. Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, commenta la gara di questa sera nella consueta conferenza stampa, come riporta il sito ufficiale del club ligure: “E’ stata una stagione straordinaria, ma non è ancora conclusa. C’è una finale di ritorno, abbiamo un leggero vantaggio ma saranno 95 minuti di fuoco in cui il nostro avversario cercherà di ribaltare il risultato. Siamo contenti dell’affetto che si è creato tra squadra e tifosi. Vogliamo farli gioire, manca l’ultimo sforzo e cerchiamo di farlo tutti assieme”. Foto: Twitter Spezia L'articolo Italiano: “Siamo una squadra che prova sempre a fare la ... Leggi su alfredopedulla

pisto_gol : Il Calcio italiano. Siamo rimasti al Colosseo ????? - giaval92 : Siamo nel 2020 e c'è ancora gente che guarda le serie TV solo se sono doppiate in italiano. - IacobellisT : RT @PaginaVox: 'SIAMO ALLA RESA DEI CONTI' Da leggere assolutamente il discorso di Donald #Trump (@realDonaldTrump @POTUS), che racchiude… - clikservernet : Italiano: “Siamo una squadra che prova sempre a fare la partita per vincere” - Noovyis : (Italiano: “Siamo una squadra che prova sempre a fare la partita per vincere”) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano “Siamo Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera