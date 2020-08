In Iraq assassinata l’attivista Yacoub. L’ong: “Il governo è responsabile” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – Il primo ministro Mustafa Al-Kazemi è da ritenersi “il responsabile di questi tristi eventi e gli chiediamo di intraprendere un’azione reale che mantenga le promesse che ha fatto in passato e di rivelare i nomi delle bande che eseguono questi omicidi, arrestarli e proteggere la legge“. Così l’ong locale Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (Icssi), a seguito dell’omicidio della giovane medico e attivista Reham Yacoub, assassinata ieri mentre era in auto nella città di Bassora da due uomini armati non identificati giunti a bordo di una motocicletta. Insieme a Yacoub sono state ferite altre tre ragazze che erano nel veicolo. Una delle tre è poi deceduta. Leggi su dire

