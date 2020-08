Il Carbon Leakage: il fenomeno della dispersione di carbonio (Di giovedì 20 agosto 2020) Esiste un fenomeno per cui la riduzione delle emissioni di CO2 all’interno di una certa giurisdizione è accompagnata da un aumento delle emissioni in un’altra giurisdizione con vincoli nulli o meno stringenti. Questo fenomeno viene definito dall’IPCC: “Carbon Leakage”. Letteralmente sta per dispersione di Carbonio, ovvero lo spostamento delle emissioni verso quei Paesi che non le disincentivano. Il totale delle emissioni resta invariato, provocando però un danno per le economie di chi non le disincentiva. Il Carbon Leakage viene misurato tramite uno specifico indicatore, che calcola la percentuale di riduzione delle emissioni in uno stato che è compensata da un incremento nel resto del mondo. Ad ... Leggi su bufale

(Adnkronos) – In questa prospettiva “è ipotizzabile, anche in questo settore, l’utilizzo di una carbon border tax non discriminatoria, come la proposta di imposta sulle emissioni aggiunte (Imea) per c ...

