Crimi stoppa Conte. "Casaleggio? Un pilastro" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Assolutamente no. Non c’è alleanza strutturale”. E’ più che chiaro Vito Crimi, il leader politico pro tempore dei 5 Stelle con funzioni di reggente dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. In un’intervista al Corriere della Sera spiega che sull’alleanza politica tra Pd e 5Stelle alle Regionali la pensa diversamente dal premier Conte: “Non si tratta di sprecare un’occasione, perchè non c’è, altrimenti l’avremmo colta al volo”. E aggiunge: Noi abbiamo il massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è difficile immaginare un percorso insieme”.Su Puglia e Marche Crimi è risoluto: “La questione è chiusa da tempo. Lì abbiamo fatto un’opposizione ferma e un’alleanza ... Leggi su huffingtonpost

