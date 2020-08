Carceri: Tartaglia, Dap, in visita a Latina (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA, 20 AGO - Il vice capo Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria Roberto Tartaglia ha visitato nel pomeriggio la casa circondariale di Latina dove è stato accolto dalla direttrice Nadia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il vice capo Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria Roberto Tartaglia ha visitato nel pomeriggio la casa circondariale di Latina dove è stato accolto dalla direttrice ...

‘Ferragosto in carcere’ Luciano Pizzetti visita l’istituto di Cremona con Gino Ruggeri del Partito Radicale

FERRAGOSTO IN CARCERE DEL PARTITO RADICALE. GRAZIE ALLA DISPONIBILITA' DEL DEPUTATO LUCIANO PIZZETTI LA VISITA AL CARCERE DI CREMONA SI TERRA' VENERDI 14 AGOSTO. Nei giorni scorsi si è tenuto un incon ...

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il vice capo Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria Roberto Tartaglia ha visitato nel pomeriggio la casa circondariale di Latina dove è stato accolto dalla direttrice ...