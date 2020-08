Ansia da contagi in Serie A. Casi anche per Napoli, Sassuolo e Torino (Di giovedì 20 agosto 2020) Numeri in crescita quelli dei positivi nei club della Serie A, a un mese dal via: dopo Cagliari e Roma, tocca a Napoli, con Petagna, al Torino, con due Casi e tre sospetti, e al Sassuolo con Boga dover annunciare Casi di contagio. A sorprendere la Serie A è la nuova ondata di giocatori contagiati in Sardegna, tradizionale meta delle vacanze dei calciatori italiani.Al momento, tra Figc e Lega non si temono ripercussioni dirette sulla ripresa: isolamento, quarantena e probabile guarigione dei positivi, tutti asintomatici, garantirebbero un quadro diverso rispetto a sei mesi fa. Certo, il focolaio della Costa Smeralda, dal quale era di ritorno anche il centravanti del Napoli, minaccia nuove ... Leggi su huffingtonpost

andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Ansia da contagi in Serie A. Casi anche per Napoli, Sassuolo e Torino - Europeo91785337 : RT @HuffPostItalia: Ansia da contagi in Serie A. Casi anche per Napoli, Sassuolo e Torino - HuffPostItalia : Ansia da contagi in Serie A. Casi anche per Napoli, Sassuolo e Torino - lastelladidelta : Leggo i contagi di oggi e mi viene l'ansia perché nel mio paese non si rispetta una cavolo di misura di sicurezza e… - mmesmiguerrero : 845 contagi, CHE ANSIA. -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia contagi Ansia da contagi in Serie A. Casi anche per Napoli, Sassuolo e Torino L'HuffPost Ansia da contagi in Serie A. Casi anche per Napoli, Sassuolo e Torino

Numeri in crescita quelli dei positivi nei club della Serie A, a un mese dal via: dopo Cagliari e Roma, tocca a Napoli, con Petagna, al Torino, con due casi e tre sospetti, e al Sassuolo con Boga dove ...

Bce: ripresa Eurozona parziale e disomogenea

Le entrate trimestrali di Alibaba Group Holding hanno superato le attese, spinte dal commercio online e dalla rete logistica ripresi dopo il lockdown per il coronavirus in Cina. Le vendite sono aument ...

Numeri in crescita quelli dei positivi nei club della Serie A, a un mese dal via: dopo Cagliari e Roma, tocca a Napoli, con Petagna, al Torino, con due casi e tre sospetti, e al Sassuolo con Boga dove ...Le entrate trimestrali di Alibaba Group Holding hanno superato le attese, spinte dal commercio online e dalla rete logistica ripresi dopo il lockdown per il coronavirus in Cina. Le vendite sono aument ...