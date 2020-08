Scippa borsetta a ragazza: 29enne riconosciuto dalle telecamere dei negozi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn scooter contromano ha Scippato la borsetta ad una ragazza che percorreva via Mazzini, strada centrale di Caserta e meta dello shopping; è stato però identificato grazie alle immagini delle telecamere dei negozi e denunciato dalla Polizia di Stato. Nei guai è finito un 29enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta nella sua abitazione; qui gli agenti della Sezione “antirapina” hanno trovato sia i vestiti usati dal 29enne durante lo scippo, sia lo scooter di cui era stata individuata la targa. Anche la vittima ha poi riconosciuto il ladro. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

Una 76enne è stata scippata domenica sera alle porte del centro storico. La donna, finita a terra quando il ladro in bici le ha strappato la borsa non è ricorsa alle cure mediche ed è stata aiuta dal ...

Firenze, 17 agosto 2020 - Scippa la borsa a una coppia di venticinquenni alla fermata del tram alle Cascine di Firenze ma in breve tempo viene preso e denunciato dalla polizia. È successo poco dopo l' ...

