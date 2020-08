Riapertura stadi, Dal Pino: “Prudenti sì, ma vogliamo fare anche la cosa giusta” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tema di nuovo caldo quello della Riapertura degli stadi, ad un mese dall’inizio della Serie A. Non ne parla da un po’ il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, mentre lo ha fatto Locatelli. Oltre a lui, anche il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è intervenuto sulla questione ai microfoni di The Athletic: “Il nostro governo è molto cauto e vogliamo essere cauti anche noi. Ma vogliamo anche fare la cosa giusta, che è diversa dall’essere solamente prudenti”, le sue parole.L'articolo Riapertura stadi, Dal Pino: “Prudenti sì, ma vogliamo fare ... Leggi su calcioweb.eu

GINEVRA – Il 24 settembre, a Budapest, il calcio potrebbe tornare a celebrare una finale di una competizione europea con la parziale riapertura al pubblico di uno stadio. E’quello su cui sta lavorando ...La Lega Serie A vuole rilanciarsi: in una lunga intervista rilasciata a The Athletic, 1 milione di abbonati ed assieme al New York Times il secondo sito in Usa, il presidente Paolo Dal PIno ha parlato ...