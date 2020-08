Re Flavio, perdona i tuoi discotecari perché (forse) non sanno quello che fanno. E salvaci tu (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ora, finalmente, possiamo dirci quello che sin dall’inizio di questa estate abbiamo pensato tutti ma che coscientemente abbiamo ignorato: è impossibile trascorrere una notte in discoteca rispettando il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e tutte le precauzioni del caso. Questo non è stato enon sarà mai possibile per due motivi.Il primo: le discoteche sono luoghi d’aggregazione fisica e sociale per definizione. Sono spazi di libertà ed emancipazione sessuale e artistica. Come scrivono Bill Brewster e Frank Broughton in Last night a dj saved my life. La storia del disc jockey, senza la Rivolta di Stonewall del 1969 e senza la nascita della Discomusic non potremmo godere delle discoteche di oggi e delle libertàsessuali che ieri i nostri genitori (o nonni) hanno conquistato e che noi diamo per scontate. E non ... Leggi su huffingtonpost

