Paola Perego: "Mio figlio è riuscito fare il tampone dopo sei ore in coda". Alla stessa festa anche il figlio di Alemanno

Cinque giorni di attesa per fare il tampone, raccontati sui social dalla mamma, Paola Perego, e dal marito Lucio Presta. Riccardo Carnevale, 24 anni, era uno dei due dj presenti alla festa di Porto Rotondo da dove si sono originati almeno una dozzina di contagi. Dopo "sei ore in coda" a uno dei drive-in allestiti a Roma – scrive Paola Perego su Instagram – Riccardo è riuscito a fare il tampone: "Ringrazio il personale medico". Qualche ora dopo è lo stesso Riccardo a comunicare il risultato: "Negativo". Alla stessa festa era presente ...

