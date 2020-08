“Mollate Gigi Hadid”, Fedez difende la supermodella dalle accuse choc: ecco che succede (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fedez scende in campo e difende Gigi Hadid dalle ultime accuse: “Mollate Gigi”, twitta ed i fan impazziscono per lui. Ma cosa è successo in queste ore? Delle accuse assurde sono piombate addosso alla supermodella incinta del suo primo figlio. “Mollate Gigi Hadid”, Fedez difende la supermodella Secondo alcuni utenti (particolarmente fantasiosi), Gigi Hadid non... L'articolo “Mollate Gigi Hadid”, Fedez difende la supermodella dalle accuse choc: ecco che succede proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

Fedez : Mollate Gigi - softvlouis : RT @Fedez: Mollate Gigi - sofxgolden : RT @Fedez: Mollate Gigi - sassymaster91 : RT @Fedez: Mollate Gigi - ariannalolli : RT @Fedez: Mollate Gigi -

Ultime Notizie dalla rete : “Mollate Gigi Premio Eno-Letterario Santa Margherita, premiati i vincitori della settima edizione, di Mariella Belloni TigullioVino.it