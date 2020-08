Meteo, ondata dal Sahara. "Aumento vertiginoso", dove si toccheranno i 42 gradi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da oggi l'alta pressione comincerà ad avanzare inesorabilmente su tutte le regioni e da giovedì l'anticiclone invierà masse d'aria calda provenienti dal deserto del Sahara e che non faranno altro che aumentare vertiginosamente le temperature. È quanto emerge dalle previsioni de ilMeteo.it, secondo cui fino a sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato con un Aumento importante delle temperature: tra venerdì e sabato sono attese punte di 37-38 gradi al Nord e in particolare nel mantovano, veronese, bolognese e ferrarese, e fino a 40-42 gradi al Sud tra Sardegna e Sicilia. Sul resto delle città di pianura i valori massimi dovrebbero fermarsi a 33-34 gradi, che però saranno avvertiti in maniera forte perché il clima ... Leggi su liberoquotidiano

