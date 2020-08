Il mistero dell’acqua verde: la causa assurda potrebbe essere… (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il mistero dell’acqua verde a Sottomarina in provincia di Chioggia ha “scomodato” anche gli esperti; in tanti hanno cercato infatti di individuare la causa di questo particolarissimo fenomeno. Il litorale che affaccia sul Mar Adriatico si è reso protagonista di una vicenda che ha incuriosito molto l’opinione pubblica. Molti si sono chiesti infatti come abbia fatto il mare a colorarsi di un verde insolito per le acque marine. L’acqua verde ha insospettito tutti gli abitanti del posto. La colorazione insolita infatti ha fatto temere che qualcosa di anomalo poteva essere successo in profondità dei fondali marini. Sul posto sono intervenuti i tecnici ARPAV che hanno valutato le condizione del mare, cercando di dare una risposta al fenomeno. Acqua ... Leggi su velvetgossip

