Harry Potter e la Pietra Filosofale esce in Cina e supera il miliardo di incasso al boxoffice

Con il ritorno nei cinema in Cina, Harry Potter e la Pietra Filosofale diventa il secondo film della saga a superare il miliardo di incasso al Box Office. Due decenni dopo la sua uscita nelle sale, Harry Potter e la Pietra Filosofale ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale. Il primo capitolo della saga magica ha raggiunto questo incasso grazie ad un nuovo rilascio in 3D e Imax in Cina. L'emergenza sanitaria ha paralizzato l'industria cinematografica ed anche il rilascio di diversi blockbuster è stato rimandato di mesi se non addirittura di un anno. Ecco perché alcuni cinema sono dovuti ...

Con il ritorno nei cinema in Cina, Harry Potter e la pietra filosofale diventa il secondo film della saga a superare il miliardo di incasso al Box Office.

poiché questa splendida ragazza con gli occhi da cerbiatto e la cicatrice in stile Harry Potter ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto che spazia dal mondo del cinema a quello della tv, dove ...

