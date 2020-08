Gp Stiria, Rossi: “Sicurezza piloti più importante di ogni cosa” (Di mercoledì 19 agosto 2020) "La gara dello scorso fine settimana è stata spaventosa. Alla fine tutti i piloti stanno bene, e questa è la cosa principale, ma c'è una lezione in questo per tutti noi, specialmente per i piloti. Ci divertiamo tutti in pista cercando di finire davanti, ci godiamo tutti le battaglie, ma alla fine la tua sicurezza così come quella degli altri piloti è più importante di qualsiasi quantità di posizioni guadagnate".Così Valentino Rossi ricorda quanto accaduto in Austria domenica scorsa con lo spaventoso incidente tra Morbidelli e Zarco e la moto dell'italiano che stava per travolgerlo. Rossi pensa poi al pRossimo Gp, sempre sullo Spielberg domenica pRossima: "Con questo in mente, penso che saremo tutti ... Leggi su ilfogliettone

