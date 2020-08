Gioele, l’ex Carabiniere Di Bello: ecco perché il piccolo era irriconoscibile (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quello che tutti temevano è avvenuto. Dopo giorni di ricerche incessanti che hanno visto l'impegno di decine di uomini, volontari e da questa mattina anche l'Esercito, il corpo del piccolo Gioele Mondello – figlio di Viviana Parisi – è stato rinvenuto, purtroppo senza vita. È stato uno dei volontari, un Carabiniere in congedo, impegnato nelle ricerche guidate stamane dal papà Daniele Mondello a fornire una segnalazione di resti trovati a poche centinaia di metri dal traliccio, nella stessa zona impervia in cui è stato trovato anche il corpo della mamma. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine ed è stato allertato il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. "Ci sono resti compatibili con un bambino di quella età" ha dichiarato il Procuratore spiegando che la ... Leggi su howtodofor

fattoquotidiano : Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - Italia_Notizie : Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - AngieFerrante : RT @fattoquotidiano: Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - Notiziedi_it : Gioele Mondello, l’ex carabiniere che ha trovato i resti: “Ho cercato dove altri non erano arrivati” -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele l’ex Etro, l’ex brigatista cacciato da Giletti: sequestrò Moro, prende il reddito di cittadinanza Corriere della Sera