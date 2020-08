Fiumicino e Ciampino, ancora 5 casi positivi: al via il contact tracing internazionale (Di mercoledì 19 agosto 2020) ancora casi all’aeroporto di Fiumicino e Ciampino. Due nuovi contagi sono stati individuati allo scalo aeroportuale di Fiumicino. Si tratta di un bambino proveniente da Dubrovnik, in Croazia, e di una ragazza residente a Chieti e di rientro da Malta. Presso lo scalo di Fiumicino – come rende noto l’Unità di Crisi – la società Aeroporti di Roma ha predisposto un apposito servizio di assistenza per i bimbi in attesa dei test. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, due ragazzi positivi hanno frequentato un locale. L’appello della Asl A Ciampino, invece, da questa mattina sono stati effettuati 135 test e sono stati individuati 3 nuovi casi: due di rientro dalla Grecia e uno dalla Spagna. Tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SkyTG24 : Coronavirus Lazio, da domani test in aeroporti Fiumicino e Ciampino - IulianoLorenza : Covid-19 Lazio, 2 nuovi positivi aeroporto Fiumicino e 3 a Ciampino - - ExPartibus : Covid-19 Lazio, 2 nuovi positivi aeroporto Fiumicino e 3 a Ciampino - - pietro_riccio : Covid-19 Lazio, 2 nuovi positivi aeroporto Fiumicino e 3 a Ciampino - - CorriereCitta : Fiumicino e Ciampino, ancora 5 casi positivi: al via il contact tracing internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Ciampino Oggi 27 positivi a Fiumicino e Ciampino, D’Amato: “Importanti test in aeroporti, Roma batte Milano” Fanpage.it Coronavirus, test per Edin Dzeko in aeroporto a Fiumicino. E lui ringrazia gli operatori

Il calciatore della Roma Edin Dzeko «si è sottoposto oggi ai test all'aeroporto di Fiumicino» e dopo l'esame ha lasciato una dedica speciale: «È sempre un piacere essere in aeroporto di Roma. Grazie».

Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia

Aumentano senza tregua i contagi importati dall’estero. E i test rapidi avviati ormai quasi in tutti gli aeroporti italiani confermano che entrano o rientrano in Italia dalle vacanze molte persone (as ...

Il calciatore della Roma Edin Dzeko «si è sottoposto oggi ai test all'aeroporto di Fiumicino» e dopo l'esame ha lasciato una dedica speciale: «È sempre un piacere essere in aeroporto di Roma. Grazie».Aumentano senza tregua i contagi importati dall’estero. E i test rapidi avviati ormai quasi in tutti gli aeroporti italiani confermano che entrano o rientrano in Italia dalle vacanze molte persone (as ...