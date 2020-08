Fermato un amico di Sabrina Beccalli per il suo omicidio, l’appello della sorella: “ci dica dov’è” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sembra essersi avvalso della facoltà di non rispondere l’uomo Fermato poche ore fa dalle forze dell’ordine nell’ambito dell’indagine per la scomparsa di Sabrina Beccalli, che si è trasformata a quanto pare, una indagine per omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo è stato rintracciato dopo che sono stati visionati i filmati che mostravano l’auto della donna prima che venisse bruciata. L’amico di Sabrina era al volante della macchina ma la donna non era in sua compagnia. Si pensa che l’uomo le abbia fatto del male in precedenza, per poi mettersi a bordo della macchina e bruciarla, nel posto in cui è stata ritrovata. Non aveva a quanto pare, ... Leggi su ultimenotizieflash

