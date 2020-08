Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo per omicidio e distruzione del cadavere. “È un suo amico” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’accelerazione nelle indagini su Sabrina Beccalli, la Donna di 39 anni scomparsa a Crema la mattina di Ferragosto, è avvenuta nella tarda serata di ieri, quando dalle telecamere di sorveglianza è emerso che nella sua auto, poi trovata carbonizzata, c’era un uomo alla guida. L’individuo è stato rintracciato e ascoltato dai carabinieri del Reparto investigativo di Cremona. Poi nelle ultime ore la svolta: un uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Lo rendono noto gli stessi carabinieri, spiegando che “il procuratore Capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di indiziato di delitto di una persona”. L’uomo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

iconanews : Donna scomparsa,un fermo per omicidio - Corriere : ?? Fermato un uomo per la scomparsa di Sabrina Beccalli a Crema: guidava l’auto della donna - vaporino2011 : RT @Corriere: Sabrina scomparsa a Crema: fermato un uomo, guidava l’auto della donna - Corriere : Sabrina scomparsa a Crema: fermato un uomo, guidava l’auto della donna - Notiziedi_it : Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo per omicidio e distruzione di cadavere -