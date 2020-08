Di Maio dorme e la Turchia “occupa” Misurata: grosso guaio per l’esercito italiano (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 ago – Zero strategia, zero prospettive. La politica estera richiede lungimiranza e capacità diplomatiche. Non si fa a suon di colpi di mano, per quanto a volte possano imprimere svolte decisive. Il nostro grosso problema è l’inconsistenza dell’attuale governo italiano, nascosto sotto le bende di un attendismo miope e in quanto tale deleterio. Un immobilismo sconcertante soprattutto in Libia e descritto perfettamente dall’ex generale dell’Aeronautica militare, Vincenzo Camporini, che prova a invocare un cambio di passo: “Dobbiamo ricostruire dall’inizio una strategia del nostro Paese nel quadro delle alleanze storiche Nato e Ue – ha dichiarato Camporini a Globalist – per, prima di tutto, identificare e poi proteggere i nostri interessi. Purtroppo, però, a mio avviso ... Leggi su ilprimatonazionale

«Vista l'evoluzione dell'emergenza del coronavirus, i trasferimenti di migranti in Italia in base al regolamento di Dublino sono nuovamente giustificati». Comincia così una delle tante lettere, di cui ...

