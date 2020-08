Coronavirus, Doc Generici: “Visite specialistiche dimezzate per paura del contagio” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – “Lo scenario attuale ha inevitabilmente modificato il comportamento dei pazienti che, per timore del contagio, hanno gradualmente limitato la frequentazione degli studi medici. Ciò ha portato ad un inevitabile calo di accessi dei pazienti agli ambulatori di medicina territoriale e specialistica, dall’inizio della pandemia fino alle ultime settimane. Le conseguenze di questo allontanamento non sono banali: un compromesso controllo delle patologie e una mancata aderenza terapeutica. Nel peggiore dei casi, l’abbandono delle cure potrebbe avere un impatto negativo sulla salute degli italiani e sull’intero sistema sanitario“. È questo, in sintesi, quanto emerso oggi nel corso della tavola rotonda dal titolo ‘Tempo di ripartire e tornare a curarsi: la salute non può aspettare’ sulle conseguenze dell’epidemia da Covid-19 nel rapporto medico e paziente, moderata dall’amministratore delegato DOC Generici, Riccardo Zagaria, che si è svolta nell’ambito del 41esimo Meeting di Rimini in programma fino al 23 agosto. L’evento ha visto la partecipazione di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; Lucio Corsaro, direttore generale di Medipragma; Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia ‘Benessere Italia’; Lorenzo Mantovani, direttore del CESP – Centro di Ricerca Sanità Pubblica dell’Università Milano Bicocca. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Doc Coronavirus e salute mentale, preoccupa aumento casi di D.O.C. Vicenza Più Cinema post Coronavirus, Luca Argentero: “Strada lunga, sarà dura convincere il pubblico a uscire”

Alla domanda su come il cinema uscirà dalla crisi del Covid-19, l'attore ha affermato ... di una delle fiction più amate di quest'anno, "Doc – Nelle tue mani", che tornerà in onda con ...

Cybersecurity, il vaccino per il Covid-19 è la nuova “esca” degli hacker

Email con oggetto il vaccino per il coronavirus per attirare gli utenti meno attenti e fargli installare file malevoli sul proprio dispositivo. Ecco la nuova campagna di phishing che, secondo i ricerc ...

