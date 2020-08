Calciomercato Napoli, può arrivare Sokratis. Maksimovic all’Arsenal (Di mercoledì 19 agosto 2020) Calciomercato Napoli, può arrivare Sokratis Papastathopoulos. Maksimovic all’Arsenal, possibile scambio tra i due club Nikola Maksimovic potrebbe trasferirsi all’Arsenal, mentre Sokratis Papastathopoulos potrebbe fare il percorso inverso, in direzione Napoli. Lo scenario di mercato ipotizzato da Tuttosport in edicola oggi dedica ampio spazio ai difensori centrali: l’operazione dipenderà anche dalla cessione di Koulibaly, ma ad ogni modo gunners e azzurri hanno già iniziato a come intavolare le trattative. Probabile lo scambio, con l’ex Dortmund che potrebbe tornare in serie A dopo l’avventura al Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

