Bayern Monaco tris al Lione ed è finale di Champions con il Psg (Di mercoledì 19 agosto 2020) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco rispetta i pronostici e raggiunge il Psg in finale di Champions League. Gli uomini di Flick soffrono ad inizio gara, poi mostrano tutta la propria superiorità tecnica e fisica: la doppietta di un magico Gnabry indirizza la seconda semifinale a Lisbona, interrompendo i sogni di gloria del Lione di Rudi Garcia, troppo sprecone in avanti. Nel finale di gara Lewandowski archivia la gara e fissa il punteggio sul 3-0. Si ferma la corsa delle outsider arrivate sino al penultimo atto: domenica 23 agosto saranno Bayern e Psg a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie. Parte col brivido la semifinale per i bavaresi, che ci mettono almeno un quarto d'ora per carburare. Al 18′ si ... Leggi su iltempo

