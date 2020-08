Attimi di terrore ad Anzio, afferra un coltello e punta la compagna: «Ti taglio la gola» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Madida di sudore ed in lacrime ha raccontato la sua storia agli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, intervenuti a seguito di una segnalazione al NUE di una donna minacciata con un coltello. L’uomo, un 37enne romano, non nuovo ad episodi simili, ha impugnato un coltello da cucina l’ha indirizzato verso la compagna e mimando il gesto di tagliarle la gola l’ ha scaraventata contro un muro. C.O. trovato con il coltello ancora in mano è stato disarmato e bloccato dai poliziotti.Al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti, volti a ricostruire altri due episodi in cui la donna era già stata vittima di violenza – con la lesione ad un occhio in una delle due occasioni – il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

