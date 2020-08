Alatri, beccato in auto con il crack: 21enne finisce nei guai (Di mercoledì 19 agosto 2020) La scorsa notte, ad Alatri, nel corso dei controlli svolti al fine di prevenire e reprimere reati in genere ed in particolare quelli in materia di stupefacenti, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri, hanno controllato ed identificato un 21enne di Veroli, alla guida di una utilitaria. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto all’interno del veicolo 0,11 grammi di crack sottoposto a sequestro. Nei confronti dello stesso è stata inoltrata una segnalazione alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanza stupefacente e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

