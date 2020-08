Volley, Randazzo: “Il sogno olimpico lo porto con me, ora sono in forma” (Di martedì 18 agosto 2020) “Il sogno olimpico lo porto con me, questo sarà un anno tanto importante perché sono tornato in forma e voglio dire la mia“. Luigi Randazzo vuole prendersi tutto, riconferma e maglia della Nazionale ai Giochi Olimpici di Tokyo. Lo schiacciatore della Top Volley Cisterna, intervistato da Rai Sport, si sente carico e in forma per la nuova stagione: “Torno carico e sono pronto a fare bene, sono un ragazzo che non molla mai e che ha tanta voglia di vincere e tornare in campo visto che c’è tanta voglia di giocare da parte di tutti – spiega Randazzo -. Ci sono tanti grandi nomi nella nostra squadra, s’è creato un gruppo che deve fare bene, ma ora dobbiamo ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Volley Randazzo Volley, Randazzo: "Il sogno olimpico lo porto con me, ora sono in forma" Sportface.it Fiocco rosa in casa Sabbi: è nata Gaia

ODERZO (TREVISO)- Fiocco rosa in casa Top Volley Cisterna. L’opposto Giulio Sabbi è diventato papà per la seconda volta: all’alba di oggi (venerdì) alle 4:36 nell’ospedale di Oderzo, nel trevigiano, è ...

Denis Francia, nuovo vice presidente della Top Volley

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- «Concretezza, visione a lungo termine e un’occhio sempre fisso sulle vecchie tradizioni ma con un approccio tecnologico e innovativo» Denis Francia, sarà il nuovo vice pre ...

