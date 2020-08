VE LO AVEVAMO ANTICIPATO… RENZI SI GIOCA LA CARTA “CALENDA” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 29 Luglio AVEVAMO pubblicato un articolo importante ( uno scoop in anteprima nazionale ) che vi anticipava “la mossa del Somaro” di RENZI, per arginare la devastazione politica prevista di Italia Viva per i numerosi tsunami in arrivo, quello politico e quello giudiziario in primis. La scusa ovviamente, come leggiamo su un articolo del Riformista di oggi, è quella di creare un’alleanza anche con +Europa e quindi con il braccio destro di Soros in Italia, Emma Bonino, per creare un polo “liberal-democratico” che si possa contrapporre al matrimonio incestuoso tra PD e M5S. RENZI, Calenda e Bonino: nasce il polo liberal contro Pd-M5S Il RiformistaCarlo Calenda, ovviamente rappresenta gli interessi economici finanziari dei soliti noti.La Bonino ( Aspen Institute e Bilderberg ) rappresenta il ... Leggi su databaseitalia

