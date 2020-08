Troppo più forte il Psg (3-0). Il Lipsia gioca come il vestito di Nagelsmann (Di martedì 18 agosto 2020) C’è mai stata semifinale di Champions con più disparità di valori in campo? Sicuramente ci sarà stata. Fatto sta che tra Psg e Lipsia non c’è stata partita. Tre a zero il risultato finale, ed è un tabellino non rappresentativo della differenza tra le due squadre. Nel primo tempo la differenza è stata imbarazzante. I francesi hanno segnato due gol, colpito due pali esterni, e hanno dato l’impressione di poter entrare in porta ogni qual volta volessero. Del Lipsia si ricorda una sola azione da gol. Nella ripresa, alla prima azione pericolosa, è arrivata la terza rete. Il Psg, per la prima volta nella sua storia, è in finale di Champions. Probabilmente, come spesso accade, erano partite con eccessivo anticipo le sinfonie per il nuovo calcio di ... Leggi su ilnapolista

