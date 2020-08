Tare contro David Silva: “Rispetto per il giocatore ma non per l’uomo” (Di martedì 18 agosto 2020) Non la prende bene il direttore sportivo della Lazio Igli Tare che, con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club biancoceleste afferma: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”. Nota del Direttore Sportivo Igli Tare https://t.co/rgYieLoWth pic.twitter.com/O6bPsrN9jL — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 18, 2020 Foto: Twitter Lazio L'articolo Tare contro David Silva: “Rispetto per il giocatore ma non per l’uomo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

