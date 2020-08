Steam ora proibisce agli sviluppatori di promuovere Epic Games Store o altri store (Di martedì 18 agosto 2020) Molte persone usano Steam e molti sviluppatori pubblicano i propri giochi sulla piattaforma. La Comunità di Steam è anche un modo pratico per gli sviluppatori di informare i giocatori dei prossimi aggiornamenti o dei progressi nello sviluppo dei giochi. Ora, la nuova guida di Steam per gli sviluppatori impone che le loro comunicazioni con i giocatori non debbano menzionare la disponibilità del titolo da nessun'altra parte.La modifica è presente nella sezione delle domande frequenti della Comunità di Steam.Leggi altro... Leggi su eurogamer

