Scuola, Erminia Mazzoni: “Fondamentale riaprire a settembre” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In un momento in cui non sappiamo quale sarà l’evoluzione dei contagi e mentre il Governo gestisce con non poche incertezze la fase organizzativa cruciale per la riapertura delle scuole – dai banchi ai plessi scolastici, alla copertura delle piante organiche -, occorre tutelare con azioni concrete la continuità della didattica e il diritto allo studio. Senza evocare strumentalmente gestioni commissariali improprie delle nostre politiche pubbliche”, lo dichiara Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali. “Oggi è necessario – prosegue – concentrare tutti i nostri sforzi e le migliori idee disponibili per ripartire, perché solo così permetteremo alle famiglie di tornare a lavoro, riusciremo a ... Leggi su anteprima24

A poco più di un mese dall’apertura del nuovo anno scolastico 2020-2021, sono ancora tanti gli interrogativi rispetto alle modalità legate alla ripresa per gli istituti di Orvieto, in provincia di Ter ...

La scomparsa di Mimma Abruzzini. Una vita dalla parte dei bambini

Ciao Mimma, che la terra ti sia lieve. Riposa in pace". Così sulla pagina Facebook di Unicef Prato hanno salutato Erminia Abruzzini, per tutti Mimma, che nella notte scorsa è morta all’età di 92 anni, ...

