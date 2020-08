San Leo: una rete di sentieri escursionistici come nuova offerta di turismo 'slow' (Di martedì 18 agosto 2020) L'amministrazione Comunale di San Leo, con la collaborazione di realtà locali e imprenditori del settore, sta portando avanti un progetto incentrato sulla creazione di una rete di sentieri ... Leggi su riminitoday

tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole - leo_leo75 : RT @SalsaConAndrea: l Fatto Quotidiano. C'è Salvini Forte dei Marmi in mezzo alla gente senza mascherina.Gli si avvicina la dottoressa Luci… - tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole - ogerius : RT @arcupede: Per un attimo ho avuto fortissimo sconforto nel trovare l'hashtag in tendenza #IoStoConConte, poi ho realizzato che trattavas… - IATPennabilli : Aggiungiamo il video 'Tibet in Montefeltro'. Il ricordo di una giornata storica per la vallata. Il Dalai Lama nel 2… -