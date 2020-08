Razzismo e omofobia al Bayern: licenziato allenatore delle giovanili (Di martedì 18 agosto 2020) L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri, dopo le inchieste condotte prima da Sportschau e poi da Der Spiegel: un allenatore delle giovanili del Bayern Monaco è stato licenziato a causa di alcune accuse di comportamenti discriminatori. La persona, che non viene nominata, era una figura di spicco nel vivaio dei bavaresi, in cui ricopriva anche il ruolo di direttore sportivo per alcune formazioni. Stando a quanto raccolto dalle testate tedesche, pare che abbia discriminato i giocatori per il colore della pelle, la nazionalità, la presunta omosessualità e la religione. Nessuno però ha denunciato nulla, con ogni probabilità per paura di veder compromessa la propria carriera al Bayern Monaco. Il club sulla questione ha soltanto ... Leggi su ilnapolista

Alcun idei temi protagonsiti delle produzioni sono la ricerca dell'identità, la complessa relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e la solitudine, ma anche l'omofobia

Penso anche alla riflessione sul razzismo, sull'omofobia, sulla violenza alle donne, a Fermo abbiamo vissuto un episodio doloroso che è costato la vita a Emmanuel, dovevamo farne un'occasione di

Alcun idei temi protagonsiti delle produzioni sono la ricerca dell'identità, la complessa relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e la solitudine, ma anche l'omofobia