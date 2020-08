Rai, Paganini: "Everton molto avanti per Allan, se Ancelotti spinge..." (Di martedì 18 agosto 2020) Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul mercato del Napoli: "Per Allan so che l'Everton è molto avanti, anche se c'è ... Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Rai Paganini: Everton molto avanti per Allan se Ancelotti spinge... - #Paganini: #Everton #molto #avanti - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Rai, Paganini: 'Everton molto avanti per Allan, se Ancelotti spinge...' - tuttonapoli : Rai, Paganini: 'Everton molto avanti per Allan, se Ancelotti spinge...' - interliveit : #Inter, Paganini (Rai Sport): '#PSG ha un accordo con #Allegri' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paganini (Rai Sport) a RBN: 'Dybala-Pogba affare proposto dallo United. Attacco bloccato dalla situazione Higuain' https… -