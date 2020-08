Palermo, Boscaglia vuole il top: sale Corazza, nel mirino Chiosa e Mazzitelli. Le alternative low cost… (Di martedì 18 agosto 2020) "Roberto Boscaglia ha le idee chiare su come impostare il Palermo, mercoledì probabilmente nel giorno della presentazione del nuovo tecnico i concetti saranno più chiari".Scrive così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport' che punta i riflettori sul credo calcistico del tecnico originario di Gela. Dopo l'incontro di martedì e l'attesa fumata bianca, la dirigenza rosanero si sta muovendo per trovare quei calciatori utili al progetto tecnico e tattico dell'allenatore ex Trapani. In tal senso, lo scorso 13 agosto sono approdati nel capoluogo siciliano i primi due rinforzi: l'attaccante Andrea Saraniti e l'esterno offensivo Nicola Valente. Per entrambi - il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese - la società ha disposto un ingaggio biennale. L'allenatore ha già ... Leggi su mediagol

