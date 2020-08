"Migranti positivi sono in giro". E scoppia il terrore per strada (Di martedì 18 agosto 2020) Giuseppe Aloisi Migranti positivi circolano liberamente a Monastir, in Sardegna. Ora il sindacato denuncia la mancanza di controlli. E i Migranti occupano pure dei locali Discoteche chiuse e porti aperti: il doppiopesismo del governo giallorosso è evidente ai più, ma il problema si acuisce nel momento in cui alcuni dei Migranti che sbarcano sulle nostre coste risultano essere positivi al Covid-19. Nel corso di questo mese, è stato registrato un vero e proprio boom di sbarchi. Poi esistono episodi particolarmente allarmanti. In provincia di Cagliari, per esempio, c'è chi, tra coloro che hanno contratto il virus, non ha alcuna difficoltà a dimorare o a passeggiare tra le strade, dunque ad avere contatti con altre persone, esponendo terzi al rischio di ... Leggi su ilgiornale

Coronavirus, i tecnici di Conte: "Migranti positivi al virus? Solo il 3% del totale". Ma risultano numeri molto diversi

Discoteche chiuse e porti aperti: il doppiopesismo del governo giallorosso è evidente ai più, ma il problema si acuisce nel momento in cui alcuni dei migranti che sbarcano sulle nostre coste risultano ...

