Michelle: con Trump caos e divisioni (Di martedì 18 agosto 2020) WASHINGTON, 17 AGO - "Ovunque guardiamo questa Casa Bianca vediamo caos, divisione e totale carenza di empatia". Lo ha detto Michelle Obama nel suo discorso alla convention democratica americana, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il nome di Louis DeJoy rischia di diventare una delle chiavi delle elezioni presidenziali americane in programma il prossimo 3 novembre. I democratici chiedono le dimissioni del direttore del Us Posta ...«Ovunque guardiamo a questa Casa Bianca per cercare qualche leadership o consolazione o qualsiasi parvenza di fermezza, quello che otteniamo è caos, divisioni e una totale carenza di empatia»: con un ...