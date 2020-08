Malore al cinema all'aperto per un uomo ad Ancora: "Non si svegliava" (Di martedì 18 agosto 2020) Un uomo ha accusato un Malore in un cinema all'aperto ad Ancona: sua moglie in un primo momento pensava che il marito si fosse addormentato. Un uomo di 82 anni ha accusato un Malore durante la proiezione di un film ma la moglie pensava si fosse addormentato. L'episodio è successo al cinema arena Italia di corso Carlo Alberto ad Ancona. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale per accertamenti. Il distanziamento sociale e la poca luce stavano giocando un brutto scherzo ad un uomo di 82 anni, la cui identità non è stata resa nota. Era in compagnia della moglie a vedere un film al cinema Arena Italia di corso Carlo Alberto quando si è sentito male ed è svenuto. La ... Leggi su movieplayer

82enne finisce al pronto soccorso È quanto successo domenica sera attorno alle 23.30 al cinema all'aperto di Corso Carlo Alberto. L'anziano era insieme alla moglie. La donna però non si è accorta ...

